استعدادات لإطلاق حملة إعلامية عربية بعنوان "التطبيع جريمة"

وطن-وكالات: أعلنت هيئة "نصرة الأقصى في لبنان" و"المركز الفلسطيني لمقاومة التطبيع" عن إطلاق حملة إعلامية بعنوان "التطبيع جريمة" يوم غدٍ الأحد.

وقال المنظمون في بيان السبت، إن الحملة تهدف لإظهار المخاطر السياسية والاقتصادية والثقافية للتطبيع، وتعبئة الشعوب العربية للضغط على الحكام لتعديل سلوكهم فيما يخص التطبيع، ورفع معنويات الأمة وتبيان قدرتها على مقاومة التطبيع.

كما تهدف الحملة أيضًا إلى التأكيد على أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم في المقاومة، بل تسندهم أمة عربية وإسلامية برفضها التطبيع، وفقًا للبيان.

ودعا المنظمون نشطاء وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي للنشر والتغريد عبر وسم الحملة تحت عنونا " #لا_للتطبيع "؛ لردّ الخطر المتمثّل بالتطبيع.