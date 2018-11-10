أصوات وألحان شابة صدحت عالياً في سماء القدس

القدس-وطن: في ليل القدس الساعة السابعة مساءأ قدمت (رباعي دجى) عرضا موسيقيا بأصوات فلسطينية شابة، غنوا وعزفوا للفرح وسط أٌناس متعطشون للحب والحياة في مدينتهم التي يحاول المُحتل سلب النور منها.

ثم تلاها فريق "حلم اسطنبول" ليجسد حلما موسيقيا على أرض القدس وترابها وهوائها. هذا تَجلى كله على مسرح فيصل الحسيني في مركز يبوس الثقافي مساء اليوم السبت.

يذكر أن (رباعي دجى) تأسست عام 2018 و تتكون من أربعة عازفين وهم عيسي مشعل ورند خوري ومحمد حنون و داليا كالوتي، وجميعهم طلاب في معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى الذي يُخرج كفاءات موسيقية ويصقلها فنياً لتنافس محليا ودوليا.

ويستمر المهرجان في تقديم حفلاته الموسيقية خلال هذا الشهر، حيث ستقدم كل من مجموعة نوى للموسيقى العربية وفرقة الفنانة لامار عرضين موسيقيين يومي 16، 17-11-2018. هاتين الفرقتين لديهم شعبية كبيرة عند الجمهور الفلسطيني، فتتميز أغانيهم وألحانهم بحفاظها على الموروث الموسيقي العربي.

يًنظم مهرجان ليالي الطرب في قدس العرب للعام 2018 من قبلِ معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى، وبدعم من وبالشراكة مع مجموعة من المؤسسات الفلسطينية والعربية والأوروبية وهي: الصندوق العربية للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومؤسسة التعاون، والقنصلية السويدية العامة، ومركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية، وراديو 24 إف إم، ومركز يونس أمرة، وشركة كونسبت، ومطعم وفندق الزهراء، والجيروسليم، ومؤسسة الرئيس بوتين للثقافة والاقتصاد في بيت لحم، وبيت الفن في الجولان، وبيت الطفل الفلسطيني في الخليل.