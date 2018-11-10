ظريف: تهديد أميركا لشعبنا بالمجاعة جريمة ضد الإنسانية

وطن-وكالات: وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تهديد نظيره الأميركي، مايك بومبيو للشعب الإيراني بالمجاعة بأنه "جريمة ضد الإنسانية".

وفي تغريدة على "تويتر" رآى ظريف أن مساعي الإدارة الأميركية ضد إيران "يائسة وواهمة"، وقال إن بومبيو سيتعلم لاحقاً أن إيران لن تكتفي بمواصلة حياتها فقط، بل ستواصل أيضاً السير نحو التطور من دون التضحية بسيادتها.

وكانت قناة "بي بي سي" بالفارسية قد أجرت مقابلة مع بومبيو، قال فيها إن على إيران أن تستمع لما تريده الولايات المتحدة الأميركية "إذا أرادت أن تطعم شعبها".

كما حمّل بومبيو في المقابلة ذاتها القيادة الإيرانية جزءاً من المسؤولية عما يجري في اليمن، وأضاف "القيادة الإيرانية التي تستمر في دعم الحوثيين بطريقة أدت إلى نشوب هذه الحرب التي تسببت في الكثير من الموت والدمار في اليمن"، الأمر الذي رد عليه ظريف ساخراً بتغريدة قال فيها إنه "كان على اليمنيين ببساطة أن يسمحوا لزبائنكم الجزارين، الذين ينفقون المليارات على قصف الحافلات المدرسية، للقضاء عليهم دون مقاومة".