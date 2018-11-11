كاليفورنيا: ارتفاع عدد ضحايا الحريق إلى 23 قتيلا

وطن: ارتفع عدد الضحايا في حريق ولاية كاليفورنيا الأميركية إلى 23 قتيلا، بعدما أعلن متحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في الولاية أمس، السبت، أن السلطات عثرت على 14 جثة أخرى في وحول بلدة بشمال الولاية اجتاحتها حرائق غابات هائلة.

وتخطت الحرائق في غرب مدينة لوس أنجليس الطريق السريع وامتدت إلى المناطق السكنية قرب الساحل بما فيها منطقة ماليبو الشهيرة والتي التهمت النيران بعض المنازل فيها.

وتحذر السلطات في الولاية من أن النيران المشتعلة في الشمال والغرب تتقدم بشكل سريع بسبب الرياح حيث تشير التقديرات إلى أن ألسنة اللهب تغطي مساحة تبلغ نحو 5600 هكتار.

وقال مسؤولون من إدارة الغابات ومكافحة الحرائق في كاليفورنيا في مؤتمر صحفي إن حريق الغابات المعروف بكامب فاير تحرك بحلول أول من أمس، الجمعة، سريعا باتجاه ضواحي مدينة تشيكو على بعد 90 ميلا إلى الشمال من ساكرامنتو وأجبر الآلاف على الفرار من المدينة بعدما أتى على بلدة بارادايس القريبة.

وزاد حجم الحريق الذي اندلع يوم الخميس في لوس أنجليس لثلاثة أمثال، ولم تتمكن فرق مكافحة الحرائق من احتوائه إلا بنسبة خمسة بالمئة فقط.

واضطر كثير من السكان لترك سياراتهم على الطريق الوحيد الذي يمر عبر بلدة بارادايس الجبلية للنجاة بأرواحهم، وقال مسؤولون إن نحو ألفي منشأة دمرت في المنطقة.

وفي جنوب ولاية كاليفورنيا أجبر حريق السلطات على توسيع نطاق أوامر الإخلاء الإجبارية لتشمل مدينة ماليبو بأكملها التي يقطن فيها الكثير من المشاهير وشملت أوامر الإخلاء 75 ألف منزل في مقاطعتي لوس انجليس وفينتورا.