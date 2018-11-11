مستوطنون يغلقون طريق أبو سالم لمنع دخول البضائع لغزة

غزة- وطن: أغلق مستوطنو غلاف غزة، صباح اليوم الاحد، الطريق المؤدي لمعبر كرم أبو سالم لمنع الشاحنات التي تنقل الاسمنت لقطاع غزة.

وزعم موقع واللاه العبري، أن الاحتجاج يأتي من قبل المستوطنين ردا على عدم الاستقرار في حياتهم اليومية بسبب مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، على حد زعمهم.

ووفق الموقع، يقول المستوطن ايتسيك غوتمان من مستوطنة اشكول: "لقد لحقت بنا أضرار اقتصادية كبيرة وأبنائنا لا يشعرون بالأمن، ونحن نريد حلا ونريد تسوية لنعيش بها بهدوء، ونريد أن يضم اتفاق التسوية مع حماس باعادة الجنديين هدار غولدن وشاؤول ارون.