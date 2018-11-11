حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة

رام الله- وطن: شنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من مدن القدس ورام الله وبيت لحم المحتلة.

وعرف من بين المعتقلين الشاب عز الدين موفق بداونة من منزله في مخيم عايدة، والفتى سميح سليم صباح (16 عاماً) من منزله في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم الطفل عوني أحمد طقاطقة (14 عاماً) من منزله في بلدة فجار جنوب شرق بيت لحم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عمر عزية من منزله في مخيم عايدة شمال بيت لحم، واقتاد جنود الاحتلال المعتقلين للاستجواب في منطقة مجهولة.

وداهمت دوريات الاحتلال حي البالوع في مدينة البيرة وأغلقت مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية.