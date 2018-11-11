يختتم مجلس الخدمات المشترك بيت لقيا- خربثا المصباح الدورة الثانية للإسعاف الأولي

رام الله- وطن: أنهى مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير(بيت لقيا،خربثا المصباح) الدورة الثانية للإسعاف الأولي والتي إستهدفت متطوعي التجمع حيث جاءت هذه الدورات ضمن خطة مجلس الخدمات المشترك لإنشاء وحدة تطوعية تابعة لمجلس الخدمات المشترك لخدمة أهالي التجمع وتعزيزاً لدور وأهمية التطوع في تطوير وإزدهار التجمع ،هذا النشاط يأتي ضمن برنامج إصلاح وتطوير الحكم المحلي – المرحلة الثانية، المنفذ بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وبدعم من الحكومة البلجيكية وبتمويل الوكالة البلجيكية للتنمية Enabel، وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني الفلسطيني ومساعدة كل من بلدية بيت لقيا، ومجلس قروي خربثا المصباح والمجلس الشبابي في بيت لقيا ونادي إتحاد خربثا المصباح.

وقد تم تنفيذ هذه الدورات على مدار شهر كامل ابتداءً من يوم الاحد 07/10/2018 وانتهاءً اليوم الجمعة الموافق 9/11/2018. وحضر الدورات أكثر من 50 متطوع ومتطوعة من التجمع حيث تضمنت الدورة معلومات عامة عن الاسعاف وأهدافه بالاضافة الى مواصفات المسعف وحقوقه وواجباته كما تم شرح كيفية تقييم الحالة المصابة وخطوات تقييم المريض وأنواع الفحوصات الواجب إجرائها، بالاضافة الى عملية انعاش القلب والرئتين والتنفس الاصطناعي. بالاضافة الى العديد من المواضيع التي تهم المسعف.

وشجعت رئيس المجلس أريج عاصي هذه الدورات المميزة التي تفيد الشباب والشابات في التجمع وتأكد على أهمية دعم الفئات الشابة والمتطوعين ودعم اهتماماتهم حيث كانت هذه الدورات بطلب منهم.

ومن جانبها أثنت المدير التنفيذي للمجلس رفيف حنايشة على هذه الدورات وعن دور المجلس المهم في تعزيز أواصر المحبة والإخاء بين أهالي التجمع.

كما أعربت منسقة الأنشطة آيات عاصي عن سرورها بعقد مثل هذه الدورات وأضافت: " يهمنا تعزيز دور المتطوعين الشباب حيث نهدف الى نشر الفكر التطوعي في مجتمعنا مؤمنين باهمية الاستغلال الامثل لطاقات الشباب لمصلحة التنمية الاجتماعية"

وأبدى المتطوعون سرورهم بهذه الدورات التي تمس حياتهم اليومية وتسهم في تطوير قدراتهم شاكرين مجلس الخدمات المشترك على اهتمامه بفئات المجتمع كافة وبالاخص فئة الشباب مطالبين بتكرار مثل هذه الدورات والأنشطة الهادفة.