الدوري الإسباني: ريال مدريد لمواصلة صحوته.. وبرشلونة يلاقي بيتيس

رام الله - وطن: يبحث نادي برشلونة عن مواصلة تصدره الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يواجه ريال بيتيس في الجولة 12 من المسابقة، فيما يسعى ريال مدريد لمواصلة صحوته عندما يحصل ضيفاً على سلتا فيغو اليوم الأحد.

وأعلن مدرب ريال مدريد المؤقت، سانتياغو سولاري، قائمة فريقه المستدعاة للقاء سلتا، التي ضمت 19 لاعباً، وشهدت استمرار غياب الرباعي المصاب داني كارفاخال ومارسيلو وماريانو دياز ورافائيل فارن.

ويحتل الريال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، برصيد 17 نقطة، بينما يحتل سلتا فيغو المركز 13 برصيد 14 نقطة.

ويواجه برشلونة نظيره ريال بيتيس على ملعب كامب نو، في مباراة قد تشهد عودة ليونيل ميسي، إذ أكد مدرب النادي الكاتالوني، إرنستو فالفيردي، جاهزية "البرغوث" الأرجنتيني للمشاركة في المباريات، في حين يغيب عثمان ديمبلي، لعدم انضباطه.

وكان ميسي غاب عن مباريات البرسا الخمس الأخيرة، عقب إصابته أمام إشبيليه في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز "البلوغرانا" 4-2.