حماس: مسيرات العودة انطلقت لإسقاط "صفقة القرن"

غزة- وطن: قال عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية لحركة حماس سامي أبو زهري، إن الهدف الأساس لمسيرات العودة وكسر الحصار هو إسقاط "صفقة القرن".

وشدّد أبو زهري في تغريدة عبر صفحته في "تويتر" اليوم الأحد، على أن حركته "لن تسمح بتمرير صفقة القرن"، داعيًا السلطة إلى الخروج من لغة الشعارات وفك ارتباطها بالاحتلال والإدارة الأمريكية.

كما دعا القيادي في حماس السلطة إلى تمكين مسيرة العودة في الضفة الغربية المحتلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه قد يعرض خطته المزعومة للسلام المسمّاة إعلاميًا "صفقة القرن" مع نهاية عام 2018.