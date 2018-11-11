بالفيديو .. في اشارة الى غزة .. الرئيس عباس: سنتخذ اجراءات شديدة في الايام المقبلة

رام الله - وطن: قال الرئيس محمود عباس ان هناك مؤامرة من "حماس" لتعطيل قيام الدولة الفلسطينية واننا سنفشلها.

واضاف الرئيس في كلمة مقتضبة له اثناء وضعه اكليلا من الورد على ضريح الرئيس عرفات: "في الأيام القادمة ستكون هناك اجراءات شديدة ومع ذلك ستبقى الأبواب مفتوحة"، في اشارة الى جهود المصالحة.

وتطرق الرئيس عباس في كلمته الى قانون الضمان الاجتماعي قائلا ان القانون ليس مقدسا ويمكن تعديله بأثر رجعي، محذرا من بعض الدسائس والمندسين

يتبع ..