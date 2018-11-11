الاحتلال يمنع عمال لجنة اعمار الخليل من صيانة روضة للأطفال بالقرب من الحرم الابراهيمي

رام الله - وطن: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، عمال لجنة اعمار الخليل من إصلاح وصيانة روضة الأطفال الكائنة في مبنى السرايا قرب الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، والتابعة لجمعية الهلال الأحمر.

وأفاد مدير لجنة اعمار الخليل عماد حمدان، بأن هذه المرة ليست الأولى لمنع عمال لجنة اعمار الخليل من إتمام أعمالهم التي تهدف الى اشغال هذه المباني التاريخية ذات الموروث الثقافي العريق، وأن هذا المنع أتى في ظل هذه الهجمة التي تشنها سلطات الاحتلال على البلدة القديمة خاصة بعد ان تم ادراجها ضمن لائحة التراث العالمي المهددة بالخطر.

يشار الى أن هذه الروضة تعاني من تقلص عدد الأطفال فيها، بسبب إجراءات العزل التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتم فصلها عن بعض الحارات القريبة مثل حارة السلايمة عن طريق وضع جدار من الشبك المعدني، ما صعب من عملية وصول الأطفال بشكل طبيعي إلى الروضة.