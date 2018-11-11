قادة العالم يحيون الذكرى المئوية للحرب العالمية الاولى

وطن: شارك نحو 70 من قادة العالم، اليوم الأحد، في مراسيم إحياء مئوية هدنة الحرب العالمية الأولى، حيث انطلقت المراسيم عند قوس النصر في العاصمة الفرنسية، باريس.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس، أن القادة وصلوا متأخرين بضع دقائق عن اللحظة المحددة لإحياء الذكرى، وتوجهوا إلى ضريح الجندي تحت قوس النصر، بينما حلقت طائرات مقاتلة فوق رؤوسهم.

وانضم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وعشرات من الملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى، للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لإحياء لحظة توقف نيران البنادق في مختلف أرجاء أوروبا قبل مئة عام.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد قادة العالم المجتمعين في باريس في مئوية انتهاء الحرب العالمية الأولى، ومن بينهم الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية الألمانية أنغيلا ميركل، إلى نبذ "الانطواء والعنف والهيمنة" وخوض "المعركة من أجل السلام".

وقال ماكرون في الكلمة التي ألقاها بمناسبة ذكرى توقيع الهدنة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1918: "دعونا نوحد آمالنا بدل أن نضع مخاوفنا في مواجهة بعضها". وأضاف: "بإمكاننا معا التصدي للتهديدات... شبح الاحتباس الحراري وتدمير البيئة والفقر والجوع والمرض وعدم المساواة والجهل".

وبعدما قضى أسبوعا يجول في ساحات المعارك في شمال فرنسا، حث القادة على عدم نسيان عمليات القتل التي وقعت خلال الحرب "بعد مئة عام من مذبحة لا تزال آثارها مرئية على وجه العالم".