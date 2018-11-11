غداً.. تعليق الدوام في المدارس الخاصة ورياض الأطفال بسبب "الضمان"

رام الله- وطن: قررت نقابة أصحاب المدارس الخاصة ورياض الأطفال في معظم انحاء الوطن تعليق الدوام غداً الاثنين عند الساعة 11 ظهراً، و ذلك من اجل المطالبة بإلغاء بعض البنود المجحفة بحق العامل الفلسطيني الموجودة في قانون الضمان الاجتماعي.

وقالت نقابة المدارس الخاصة في محافظتي رام الله والبيرة ان تعليق الدوام سيشمل محافظات رام الله، البيرة، نابلس، الخليل، و طولكرم.

وقال رئيس نقابة المدارس الخاصة في محافظتي رام الله و البيرة زياد عايش "نطالب بتأجيل قانون الضمان الاجتماعي الى حين يتم تعديل بعض البنود المجحفة بحق العامل الفلسطيني".

و اضاف عايش أن النقابات توجهت بكتاب رسمي لمكتب رئاسة الوزراء يطالبون فيه بتعديل القانون او بجعله إختيارياً بالاضافة الى انهم سيرسلون كتاب آخر لمكتب الرئيس في حال لم يتم الرد على الكتاب من قبل رئيس الوزراء، لافتا "فعالياتنا الأخرى بعد تعليق الدوام تتوقف حسب الرد على الكتاب الذي ارسلناه".

المصدر: شاشة نيوز