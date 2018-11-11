رداً على اتفاق الكتل البرلمانية والنقابات.. نقابة المحامين لوطن: متمسكون بتأجيل تطبيق الضمان

رام الله- وطن: أكد عضو نقابة المحامين أمجد الشلة لـ وطن، أن نقابة المحامين متمسكة بمطلبها بتأجيل تنفيذ قانون الضمان لحين إدخال التعديلات المطلوبة عليه.

يأتي تصريح الشلة بعد وقت قصير من إعلان الكتل البرلمانية والنقابات المهنية التوصل لاتفاق بحضور ممثلين عن اللجنة الوزارية للحوار، بعدم إلزامية التسجيل في مؤسسة الضمان خلال فترة الحوار حول التعديلات خلال فترة أقصاها 6 شهور.

كما أكد الشلة أن نقابة المحامين لم توقع على الاتفاق الذي جرى بين الكتل البرلمانية والنقابات، بل انسحبت من الاجتماع الذي استمر لنحو ساعتين ونصف، بعد عدم الأخذ بمطلبها تأجيل تطبيق قانون الضمان.

وقال الشلة حصل اجتماع ما بين النقابات المهنية والكتل البرلمانية ومن ثم اللجنة الوزارية التي حضرها ثلاثة وزراء (وزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزير العدل علي أبو دياك، ووزير الصحة جواد عواد)، حيث انسحبت نقابة المحامين من الاجتماع ولم تكمل فيه، لعدم الأخذ بمطلب النقابات المهنية بتأجيل تطبيق القانون قبل المضي في الحوارات بشان تعديلات القانون.

وأضاف الشلة: فوجئنا بأن البعض من زملائنا استمروا في الحوار، ونشر قبل قليل على الإعلام أن الكتل البرلمانية تتوصل للاتفاق مع النقابات المهنية، مؤكداً أن نقابة المحامين لم توقع على الاتفاق.

وأكد الشلة أن نقابة المحامين ستساند المواطنين في الحراك وستخرج بكامل هيئتنا الى الشارع.

فيما يلي البيان الصادر عن الكتل البرلمانية والنقابات المهنية حول اتفاق اليوم: