الشرطة: القبض على شخص بشبهة قتل زوجته قبل عام في الرام

القدس- وطن: كشفت شرطة ضواحي القدس وبالتعاون مع النيابة العامة ملابسات مقتل المواطنة وفاء غزاونه من بلدة الرام والتي قتلت قبل عام في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن إدارة المباحث العامة بشرطة ضواحي القدس تمكنت اليوم من كشف ملابسات قضية مقتل المواطنة غزاونة والتي وقعت بتاريخ 11/9/2017 في بلدة الرام وذلك بعد القيام بإجراءات البحث والتحري والتحقيق من قبل النيابة تم التأكد بوجود شبهة جنائية.

وأضاف ارزيقات أنه تم الاشتباه بزوج المغدورة وتم احضاره وبسماع اقواله اعترف بقيامه بقتلها والايهام بأنها انتحرت، فتم توقيفه لحين استكمال الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة.