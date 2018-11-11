عمداً.. وفاة كمال تفال إثر دهسه من قبل ابنه في الداخل

القدس- وطن: أعلنت في شفاعمرو وفاة كمال رافع تفال (51 عامًا) متأثرا بجراح حرجة أصيب بها، أمس السبت، إثر تعرضه للدهس من قبل ابنه، في أعقاب شجار عائلي.

وبحسب بيان أصدرته الشرطة، أمس، دار نقاش بين شقيقين تطور إلى شجار، قام بعده الابن الأصغر (19 عامًا) بطعن شقيقه الأكبر (26 عامًا) ما أدّى إلى إصابته بجروح طفيفة، نقل على أثرها إلى إحدى العيادات المحليّة.

وعلى إثر التحرّيات، قامت الشرطة الإسرائيليّة بإلقاء القبض على الشاب الأصغر، في وقت متأخر من الليلة الماضية، إلا أن الشاب الأكبر قام بدهس والده، صباح أمس، ما أدّى إلى إصابته بجروح حرجة، نقل على أثرها إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقّي العلاج، وفارق الحياة اليوم.