وزارة الصحة تنفي منحها "تراخيص" بخصوص الخلايا الجذعية

رام الله- وطن: نفت وزارة الصحة مساء اليوم ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن منحها تراخيص خاصة بنقل أو تخزين الخلايا الجذعية من دم الحبل السري، أو نقلها الى خارج فلسطين، أو العمل بها على الأراضي الفلسطينية.

وأستهجنت الوزارة في بيان صادر عنها ماتم تداوله عن منح الوزارة لترخيص خاص بنقل وتخزين الخلايا الجذعية لإحدى الشركات، حيث أن ذلك عار عن الصحة تماماً، كما أن وزارة الصحة ليس لديها علم بحصولها على ترخيص خاص من وزارة الإقتصاد الفلسطينية.

وشددت الوزارة أن الجهة الوحيدة التي تقوم بمنح الترخيص بالعمل بما يتعلق بالقطاع الصحي وما يتبعه، هي دائرة الإجازة والترخيص في وزارة الصحة، وبالتنسيق مع الإدارات الفنية المعنية داخل الوزارة.

واكدت وزارة الصحة الحرص على مواكبة كل ماهو جديد في العلوم الطبية المختلفة ولكن ضمن شروط محددة، تضمن تطبيق النظام والقانون، وتنسجم مع برتوكولات وتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وتابعت الوزارة في بيانها" ستقوم وزارة الصحة بمتابعة وتدقيق ماتم نشره بما يتعلق بهذا الموضوع عبر تشكيل لجنة فنية مختصة للوقوف على الحيثيات والتبعيات القانونية".