فيديو... خسارة مفاجئة لبرشلونة أمام ريال بيتيس

وطن- وكالات: لقى برشلونة خسارة مفاجئة على ملعبه أمام ريال بيتيس في الجولة 12 من الدوري الإسباني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

تقدم الضيوف بهدفين عن طريق جونيور فيربو وخواكين في الدقيقتين 20 و34، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني قلص العائد للمشاركة عقب غياب للإصابة، ليونيل ميسي، الفارق في الدقيقة 68، قبل أن يعزز جيوفاني لو سيسلو تقدم بيتيس في الدقيقة 71.



ومع حلول الدقيقة 79، يحرز أرتورو فيدال الهدف الثالث للبلوغرانا، مانحا الفريق الأمل في تدارك الموقف، ولكن تشهد الدقيقة 81 طرد إيفان راكيتيتش، وعقب الطرد بدقيقتين يحرز الضيوف الهدف الرابع عن طريق سيرجيو كاناليس.

وظلت المباراة مشتعلة حتى الدقيقة الأخيرة، خاصة بعد أن أحرز ميسي هدف فريق الثالث في الدقيقة 92.

بهذه النتيجة، ظل برشلونة محافظا على صدارة جدول ترتيب الليغا برصيد 24 نقطة، بينما قفز ريال بيتيس للمركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.