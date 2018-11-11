الرجوب يصل القاهرة للقاء الوزير عباس كامل وأبو الغيط

رام الله- وطن: وصل إلى القاهرة، مساء اليوم الأحد، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، في زيارة تستغرق عدة أيام بدعوة رسمية مصرية يلتقي خلالها رئيس جهاز المخابرات الوزير عباس كامل، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وعددا من المسؤولين المصريين.

‏وكان في استقبال الرجوب، لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، وكيل جهاز المخابرات اللواء أيمن بديع، ومسؤول الملف الفلسطيني في الجهاز العميد أحمد عبد الخالق، وسفير فلسطين في القاهرة، مندوبها لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح.

وسيبحث الرجوب في القاهرة ‏مع المسؤولين المصريين والأمين العام للجامعة العربية، تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، خاصة الجهود التي تقوم بها مصر من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.