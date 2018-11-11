إصابة شاب في جريمة إطلاق نار في وادي سلامة بالداخل

القدس- وطن: أصيب شاب يبلغ من العمر (26 عاماً) بجروح إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة وادي سلامة، الليلة الماضية.

واستدعي طاقم طبي من مركز "حيان" إلى المكان، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "زيف" في صفد لاستكمال العلاج، ووصفت إصابته بأنها متوسطة.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

يذكر أنه تكررت الاعتداءات في وادي سلامة، في الآونة الأخيرة، على أثر الخلافات في إحدى المدارس، وطالت الاعتداءات منازل وسيارات خصوصية تابعة للأهالي.