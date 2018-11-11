الاحتلال يعتقل المقدسية سمر بولاله

القدس- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الأحد، مواطنة مقدسية بعد اقتحامها للجالية الأفريقية القريبة من باب المجلس بجوار المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية باعتقال المواطنة سمر بولاله، بعد اقتحام قوات الاحتلال للجالية، وتم اقتيادها لمركز شرطة باب السلسلة بالبلدة القديمة.

وتستمر قوات الاحتلال بسياسة التضييق على سكان مدينة القدس المحتلة من خلال حملات الاعتقال اليومية ضدهم، ومنعهم من دخول المسجد الأقصى، وهدم منازلهم ونهب ممتلكاتهم وعقاراتهم بالبلدة القديمة.