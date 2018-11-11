الاحتلال يقصف.. شهداء وجرحى من المقاومة بعملية اغتيال

غزة- وطن: أعلنت صحة غزة عن استشهاد خمسة من عناصر كتائب القسام، شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

1- الشهيد نور الدين محمد سلامة بركة 37 عامًا

2- الشهيد محمد ماجد موسى القرا 23 عامًا

3- الشهيد علاء الدين محمد قويدر 22 عامًا

4- الشهيد مصطفى حسن محمد أبو عودة 21 عامًا

5- الشهيد محمود عطا الله مصبح 25 عامًا

وقالت داخلية غزة، مساء اليوم الأحد، إن حدث أمني وقع شرق خانيونس جنوب قطاع غزة أسفر عن شهداء وجرحى من عناصر المقاومة.

وأفادت مصادر محلية في القطاع بسماع دوي انفجارات عنيفة شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة ناجمة عن غارات من مقاتلات ومروحيات وطائرات استطلاع إسرائيلية وذلك عقب سماع دوي إطلاق نار في المنطقة.

وأشارت أن وحدة خاصة من جيش الاحتلال نفذت عملية اغتيال ضد قائد كبير في كتائب القسام، ومساعده، وعندما اكتشف أمر الوحدة، أطلقت مروحيات الاحتلال صواريخها للتغطية عن اجلاء المصابين.