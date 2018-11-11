القسام: قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت غزة بمركبة مدنية واغتالت أحد قادة الكتائب

غزة- وطن: قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال تسللت في سيارة مدنية في منطقة مسجد الشهيد إسماعيل أبو شنب بعمق 3 كم شرقي خانيونس.

وأوضحت الكتائب أن هذه القوة قامت باغتيال القائد القسامي نور بركة، وبعد اكتشاف أمرها وقيام عناصر المقاومة بمطاردتها والتعامل معها، تدخل الطيران الحربي للاحتلال، وقام بعمليات قصفٍ للتغطية على انسحاب هذه القوة ما أدى لاستشهاد عددٍ من أبناء شعبنا، ولا زال الحدث مستمراً وتقوم قواتنا بالتعامل مع هذا العدوان الخطير.