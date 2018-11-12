جيش الاحتلال: العملية في غزة لم تهدف للخطف او الاغتيال

وطن- وكالات: نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن يكون هدف القوّة الإسرائيليّة الخاصّة التي تم التصدي لها، أمس، الأحد، في قطاع غزّة، هو تنفيذ عمليّة اغتيال أو اختطاف، في حين ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أن القوة اجتازت الجدار الأمني إلى عمق القطاع قبالة خانيونس، من أجل تنفيذ عمليّة استخباراتيّة لجمع معلومات.

بينما قالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال دخل القطاع متسترًا بسيارة مدنيّة ودخل إلى عمق 3 كيلومترات، وصولًا إلى مدخل أحد المساجد حيث حاول اختطاف أو اغتيال مسؤول في وحدة الأنفاق في حركة حماس.





وبعد انفضاح أمر العمليّة السريّة، تطوّرت إلى حادث معقّد جدًا انتهى بمقتل ضابطٍ برتبة عميد، على عكس ما كان مقررًا لها أن تسير، بالإضافة إلى استشهاد 7 فلسطينيين، بينهم قياديون في حركة حماس.

وتقول رواية موقع "واللا" أن المقاومة هي من باردت بإطلاق النار على الدورية الإسرائيليّة ما أدّى إلى مقتل ضابط في جيش الاحتلال وجرح آخر من الضربة الأولى ردّ عليه الاحتلال بقصف استهدف بركة ورفاقه، في حين تقول الرواية الفلسطينيّة إنّ الاحتلال دخل أصلا لاغتيال القائد القسّامي بركة.

وقال "واللا" إنّ جيش الاحتلال بدأ "سباقًا ضد الزمن" لإنقاذ باقي جنود القوّة الإسرائيلية (غير معروف عددها) عبر إطلاق النيران للتغطية على انسحاب القوّة من قطاع غزّة، حتى انتهت العمليّة في وقت متأخر من مساء الأحد.

ولفت موقع "واللا" إلى أن العمليّة الاستخباراتية في قطاع غزّة صودق عليها من قبل رئيس أركان جيش الاحتلال، غادي آيزنكوت، ولاحقًا من وزير جيش الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، ورئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، "بسبب حساسيّة المنطقة، والانتشار أمام المقاومة.

ووفقًا لـ"واللا" فإن هدف العملية هو الحصول على معلومات استخباراتيّة حرجة للغاية، ألمحت إلى أنها على صلة لتوفير معلومات للقيادة السياسية الإسرائيليّة لأجل تعبيد الطريق أمام صفقة محتملة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، بعد فشل الاحتلال في خلق وسائل ضغط على الحركة تجبرها على دخول مفاوضات.

وقال الموقع إنّ جيش الاحتلال اختار لهذه العملية قوة خاصّة كان من ضمنها ضباط ومقاتلون من النخبة، قاموا بعدد كبير جدًا من العمليات من أجل حصر العمليّة والحصول على الموافقات اللازمة عليها من قيادة جيش الاحتلال.

وانتهى الموقع إلى أنّه لا يمكن تجاهل النتائج القاسية للعمليّة للدلالة على التوتر بين حماس والاحتلال وعلى الثمن الذي من المحتمل أن تدفعه "إسرائيل" إن تطور الوضع إلى حرب.

وقدّر الموقع أنه رغم أن حركة حماس غير معنيّة بتصعيد الأوضاع إلى حرب شاملة، لكنها ستنتقم لمقتل قيادي كبير فيها مثل نور بركة، ولذلك، فإن القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال تقوم بمحاولات لإحباط أي عملية انتقامية محتملة من قطاع غزّة.

جيش الاحتلال: القوة اصطدمت بواقع معقد

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القوّة العسكريّة عملت في عمق القطاع من أجل "معالجة تهديدات ضد إسرائيل، لا من أجل تنفيذ عملية اغتيال أو اختطاف"، وإن عمليات من هذا القبيل تتم دراستها جيدًا وتبقى سريّة.

ومن المقرر أن تبقى معظم تفاصيل نشاطات القوة العسكريّة الخاصّة في غزة وأسباب تعقّد العملية سريّة، لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن القّوة كانت في عملية متواصلة واصطدمت بواقع معقّد، تعامل معه جنود الوحدة، في ظروف معقدة جدًا.

(عرب 48)