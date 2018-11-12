المبادرة الوطنية: لا أمان للاحتلال و لا رادع له الا المقاومة

وطن: أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية العدوان الاجرامي الخبيث الذي قامت به قوات الاحتلال في خانيونس و الذي راح ضحية له سبعة شهداء.

وقالت المبادرة في بيان لها أن ماجرى يثبت مرة اخرى أنه لا أمان للاحتلال، الذي لا يحترم أي قوانين أو عهود، كما أكد ان المقاومة واليقظة هي السبيل الفعال لردع الاحتلال و مؤامراته.

واكدت المبادرة ان عدوان الاحتلال يؤكد الحاجة الى انهاء الانقسام و تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، في مواجهة الاحتلال الذي لا يميز بين فلسطيني و آخر بل يستهدف الجميع.

وحيت المبادرة جهود المقاومين الذين تصدوا للعدوان وجعلوه يدفع ثمنا باهظا لعدوانه.