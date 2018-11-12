فيديو | الأجهزة الأمنية تغلق الطرق المؤدية إلى مجلس الوزراء قبيل مظاهرة الحراك ضد الضمان

رام لله- وطن: أغلقت الأجهزة الأمنية صباح اليوم الطرق المؤدية إلى مجلس الوزراء في رام الله، حيث أقامت الحواجز الحديدية ونشرت عدد كبير من العناصر والدوريات الأمنية في محيط المجلس.

ويأتي ذلك قبل انطلاق مسيرة للحراك من أجل قانون ضمان اجتماعي عادل، من المقرر أن تحتشد أمام مجلس الوزراء، ظهر اليوم، رفضاً للصيغة الحالية لقانون الضمان.

وكانت الأجهزة الأمنية في الخليل، قد منعت الحافلات من نقل المواطنين الذين كانوا يعتزمون التوجه لرام الله للمشاركة في المسيرة المركزية الرافضة لقانون الضمان بصيغته الحالية، حيث اعتصم عدد كبير من العمال والموظفين في منطقة رأس الجورة المدخل الشمالي لمدينة الخليل، احتجاجاً على المنع.