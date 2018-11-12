الصالحي وأبو ليلى لوطن:منع الأمن للمواطنين من المشاركة في مسيرة الضمان مرفوض ويجب أن يتوقف

رام الله- وطن: رفض عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية النائب قيس أبو ليلى، والأمين العام لحزب الشعب النائب بسام الصالحي، منع الأجهزة الأمنية المواطنين من التوجه من الخليل لرام الله للمشاركة في مسيرة مقررة ظهر اليوم، أمام مجلس الوزراء، دعا اليها الحراك من أجل ضمان اجتماعي عادل، بهدف المطالبة بتعديل الصيغة الحالية لقانون الضمان.

وقال أبو ليلى لـوطن: نحن ضد هذه الاجراءات التعسفية، ونعتبر انها تشكل تطاولاً على حقوق المواطنين في التعبير وحرية الرأي والاجتماع والتظاهر التي يكفلها القانون الاساسي. مضيفاً: هذا التصرف من قبل أجهزة الأمن يجب أن يتوقف.

وأضاف أبو ليلى: بصرف النظر عن رأينا في هذه القضية او تلك، فمن حق اي مواطن وحق الحراك أن يقرر التعبير عن رأيه بالوسائل التي يختارها، بما في ذلك وسائل التظاهر والاعتصام في الموقع الذي يشاء دون الاخلال في الامن والسلم الأهلي.

وقال: نشجب هذه الخطوة ونطالب الأجهزة الأمنية ووزير الداخلية باحترام حق المواطنين بالتعبير عن آرائهم في كل الوسائل المشروعة.

وبشأن الحوار الذي أعلنت عنه الكتل البرلمانية، قال أبو ليلى: تواصلنا مع كل الاطراف لها علاقة بالموضوع بما في ذلك الحراك ولدينا جدول من اللقاءات يستمر حتى 15 تشرين الثاني، مع جميع الاطراف المعنية التي لها تعديلات على القانون. مشيراً إلى أنه هناك لقاء مع الحراك خلال بضعة ايام.

الصالحي لوطن:نرفض منع الأمن للمواطنين من المشاركة في حتجاجهم ضد الضمان

رفض الأمين العام لحزب الشعب النائب بسام الصالحي في حديثه لـوطن، منع الأجهزة الأمنية في الخليل المواطنين من التوجه الى رام الله للمشاركة في مسيرة مقررة ظهر اليوم، أمام مجلس الوزراء، دعا اليها الحراك من أجل ضمان اجتماعي عادل، بهدف المطالبة بتعديل الصيغة الحالية لقانون الضمان.

ودعا الصالحي اجهزة الأمن الى عدم التدخل والمحافظة على حرية الاحتجاج ضد قانون الضمان الاجتماعي، او غيره مما تكفله القوانين الفلسطينية.

وقال الصالحي انه واثق أن الحوار الذي بدأ حول تعديل قانون الضمان الاجتماعي سيؤدي الى تطوير القانون وتبديد المخاوف المشروعة لدى أعداد واسعة من المواطنين تجاهه.

وقال إن "حزب الشعب الفلسطيني الذي يدعم الضمان الاجتماعي ويدعو لتطويره، يرفض بوضوح تدخل الاجهزة الامنية في التعامل مع هذا الموضوع، ويصر على ضرورة حماية حق الاحتجاج للحراك ضد الفانون".

وأكد أن بناء توافق مجتمعي على القانون أمر ممكن وواقعي بهمة كل الاطراف، وان ذلك هو الطريق الأفضل لإنجاح القانون.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية، أغلقت صباح اليوم الطرق المؤدية إلى مجلس الوزراء في رام الله، حيث أقامت الحواجز الحديدية ونشرت عددا كبيرا من العناصر والدوريات الأمنية في محيط المجلس، كما منعت في الخليل الحافلات من نقل المواطنين الذين كانوا يعتزمون التوجه لرام الله للمشاركة في المسيرة المركزية الرافضة لقانون الضمان بصيغته الحالية، حيث اعتصم عدد كبير من العمال والموظفين في منطقة رأس الجورة المدخل الشمالي لمدينة الخليل، احتجاجاً على المنع.

وكانت الكتل البرلمانية والنقابات المهنية بحضور ممثلين عن الحكومة، اتفقت أمس خلال اجتماع لها في المجلس التشريعي على عدم إلزامية التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال فترة الحوار من أجل تعديل قانون الضمان في مدة أقصاها ستة شهور، ومواصلة الحوار بين كافة الأطراف والجهات المعنية في الضمان الاجتماعي من أجل إدخال التعديلات المطلوبة على القانون.

وذكر الصالحي أنه كما تم مناقشة كافة التعديلات المطلوبة التي طرحتها النقابات، والاتفاق على آلية عملية لبحثها بما يسمح بإدراجها ضمن التعديلات على القانون، وسيتم إشراك كافة الأطراف والقوى التي لها علاقة بالضمان الاجتماعي، من بينها أوساط الحراك المختلفة.