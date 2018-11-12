حشود غفيرة تشيع شهداء خانيونس

وطن: شيع آلاف المواطنين، ظهر اليوم الاثنين جثامين 7 شهداء، قضوا مساء أمس أثناء محاولتهم التصدي لمحاولة تسلل لقوة إسرائيلية خاصة شرقي مدينة خانيونس.

وانطلقت الجنازة من مستشفى غزة الأوروبي، الساعة العاشرة صباحاً، حيث انطلقت جثامين الشهداء إلى منازلهم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة، ومن ثم إلى المساجد لأداء صلاة الجنازة عليهم.

وجابت جنازات الشهداء شوارع مدينة خانيونس، قبل أن يُواروا الثرى في المقابر المتواجدة في أماكن سكناهم.

يشار إلى أن الشهداء السبعة قضوا أثناء محاولتهم لتصدي لقوة إسرائيلية خاصة، دخلت عبر الحدود لتنفيذ عملية استخباراتية، وقام الطيران الحربي بالتغطية على هروب القوة خارج القطاع ولمسح آثار الجريمة التي ارتكبها شرق مدينة خانيونس.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة قد أعلنت في وقت سابق، أن الشهداء السبعة هم: نور الدين محمد سلامة بركة (37 عاماً)، مصطفى حسن محمد أبو عودة (21 عاماً)، محمد ماجد موسى القرا (23 عاماً)، خالد محمد علي قويدر (29 عاماً)، محمود عطا الله مصبح (25 عاماً)، علاء الدين فوزي محمد فسيفس (19 عاماً)، عمر ناجي مسلم أبو خاطر (21 عاماً).