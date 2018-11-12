فيديو وصور | الالاف يتظاهرون في محيط مجلس الوزراء بعد منعهم من الوصول اليه من الاجهزة الامنية

رام الله - وطن: اعتصم الالاف المواطنين ظهر اليوم في محيط مجلس الوزراء في رام الله احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي.

واضطر المحتجون الى الاعتصام في محيط مجلس الوزراء، بعد ان قامت الاجهزة الامنية بنصب الحواجز العسكرية على مداخل الشوارع المؤدية الى مجلس الوزراء، حيث كان من المقرر ان يُنظم الاعتصام امامه.

وردد المعتصمون هتافات رافضة لقانون الضمان الاجتماعي، رافعين شعارات تندد بقانون الضمان بشكله الحالي مطالبين بتعديل بنوده .

وكانت الاجهزة الامنية في الخليل قد منعت الحافلات من نقل المواطنين الذين كانوا يعتزمون التوجه لرام الله للمشاركة في المسيرة المركزية الرافضة لقانون الضمان بصيغته الحالية، حيث اعتصم عدد كبير من العمال والموظفين في منطقة رأس الجورة المدخل الشمالي لمدينة الخليل، احتجاجاً على المنع.