الرئيس التنفيذي لشركة " Juniper Networks " يزور مجموعة الاتصالات الفلسطينية لبحث سبل التعاون

رام الله- وطن: قام الرئيس التنفيذي لشركة " Juniper Networks " العالمية المهندس رامي رحيم من أصل فلسطيني ، بزيارة إلى مقر مجموعة الاتصالات الفلسطينية وذلك بناءً على دعوة تقدمت بها إدارة المجموعة ، لبحث سبل التعاون المستقبلي، وكان في استقباله الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، وعدد من مدراء شركات المجموعة .

وقد رحب عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات بهذه الزيارة قائلاً" انه لفخر لنا أن نستقبل نموذجاً فلسطينياً مشرفاً استطاع ان يقود شركة عالمية متخصصة في مجال الشبكات ومتعلقاتها من معدات وبرمجيات، والتي تستهدف الشركات الكبيرة ومستخدمي الانترنت في مختلف أنحاء العالم". مشيراً إلى ان شركة Juniper Networks هي أحد المزودين الرئيسين لشبكة شركة الاتصالات الفلسطينية.

وأضاف العكر نسعى دائماً كشركات متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى بحث سبل تعاون جديدة مع شركات عالمية وريادية من أجل تطويرالبنية التحتية والاستثمار في شبكاتنا بما يخدم مصلحة مشتركينا وتوفير أفضل الخدمات،مشيراً إلى أهمية تعريف الشركات العالمية بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركات الوطنية الفلسطينية وبحث سبل التعاون المستقبلية من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني.

هذا وشكر المهندس رامي رحيم الرئيس التنفيذي لشركة " Juniper Networks " مجموعة الاتصالات على دعوتها لزيارة مقرها والتعرف على خدماتها وشركاتها، معرباً عن امله في تعزيز سبل التعاون بين شركته والمجموعة في مجال تطوير الشبكات والبرمجيات من اجل تعزيز مكانتها الاقتصادية ومواكبة احدث طرق الامن والحماية وتطوير الشبكات.

والجدير بالذكرأن شركة " Juniper Networks " تأسست في شباط عام 1996 في ولاية كاليفورنيا الأمريكية،وهي شركة رائدة في مجال صناعة الشبكات المؤتمتة الآمنة والقابلة للتوسعة والتطويرعلى مستوى العالم.