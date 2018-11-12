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آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

12.11.2018 03:18 PM
آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

غزة- وطن: أعلنت داخلية غزة الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة غدًا الثلاثاء.

وأوضحت في بيان مقتض، أن السفر غدًا للمتبقي من الحافلة السادسة من كشف (11/6)، والحافلتين السابعة والثامنة حتى الرقم (57).

ودعت المسافرين المعنيين بالتواجد غدًا الساعة 05:30 صباحًا في صالة أبو يوسف النجار بخان يونس واصطحاب أمتعتهم للسفر؛ لتسهيل إجراءات سفرهم.

ونوّهت "الداخلية" إلى ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" من آبائهم أو وكلائهم للأبناء المرافقين مع أمّهاتهم.

للاطلاع على كشف المسافرين اضغط هنا

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