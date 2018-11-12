الفدائي يواصل استعداداته للقاء باكستان وديا الخميس

القدس-وطن: يواصل اتحاد كرة القدم، استعداداته لاستقبال منتخب باكستان الذي سيقابل منتخبنا الوطني الأول وديا الخميس المقبل على استاد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة، الساعة الثالثة مساء.

ومن المنتظر وصول بعث منتخب باكستان يوم غد الى العاصمة الأردنية عمان في طريقها الى رام الله، على أن يعقد الاجتماع الفني للمباراة يوم الأربعاء، ويعقد المؤتمر الصحفي الساعة الواحدة ظهرا في نفس المكان .

ويقود اللقاء طاقم حكام فلسطيني مكون من: براء أبو عيشة، وفاروق عاصي، وأشرف زبيدة، وعماد بوجه رابعا.