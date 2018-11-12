منها إثنتين خطيرة .. إصابة 19 إسرائيلياً بصواريخ المقاومة

رام الله-وطن: أعلنت مصادر عبرية مساء الاثنين عن إصابة 19 إسرائيلياً بجراح إثنتين منها خطيرة إثر اطلاق المقاومة لرشقات متتالية من الصواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وأكدت وسائل اعلام الاحتلال أن قذيفة هاون سقطت قرب حافلة في مستوطنة "كفار عزة" المحاذية لقطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق المقاومة رشقات من الصواريخ باتجاه المستوطنات ما أدى لاصابة 5 مستوطنين بجراح احداها خطيرة.

وأمطرت المقاومة مستوطنات الغلاف بعشرات الصواريخ، جاء ذلك بعد استهداف مدفعية الاحتلال مرصدًا للمقاومة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأعلنت الغرفة المشتركة للمقاومة في بيان مقتضب لها قبل قليل عن بدء قصف مواقع ومغتصبات الاحتلال بعشرات الصواريخ.

وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة حمّلت يوم الاثنين الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن "العدوان الغادر وما يترتب عليه"، في تعقيبها على إفشال المقاومة عملية كبيرة حاول جيش الاحتلال تنفيذها شرقي خانيونس مساء أمس، وأسفرت عن استشهاد سبعة مقاومين أحدهم قائد ميداني في كتائب القسام، بالإضافة إلى مقتل ضابط كبير في جيش الاحتلال وإصابة آخر بجراح.