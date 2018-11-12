محدث| 3 شهداء واصابات بقصف مكثف للاحتلال على غزة

غزة-وطن: استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب 9 أخرون مساء اليوم الإثنين، جراء قصف مدفعية وطيران الاحتلال لعشرات المواقع في قطاع غزة .

وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول جثماني، الشهدين محمد زكريا إسماعيل التتري (27 عاما)، ومحمد زهدي حسن عودة (22 عاماً) للمستشفى الإندونيسي شمالي القطاع، فيما استشهد حمد محمد موسى النحال 23 عام ، جراء استهداف مجموعة من المواطنين شرق رفح.

وكانت وسائل اعلام عبرية أكدت وقوع 11 إصابة في صفوف المستوطنين، عقب اطلاق المقاومة الفلسطينية رشقات متتالية من الصواريخ تجاه مستوطنات الاحتلال .

ونقلت وسائل الاعلام أن أكثر من 100 صاروخ أطلقتها المقاومة على المستوطنات المحاذية للقطاع، فيما دوت صافرات الإنذار في جميع مستوطنات غلاف غزة، وبعض المستوطنات في النقب والخليل وفي منطقة عين جدي على البحر الميت على بعد 96 كيلومتراً عن غزة

وأكد الاعلام العبري أن قذيفة هاون سقطت على حافلة للمستوطنين في مستوطنة أشكول مما أسفر عن إصابة مستوطن بجراح خطيرة.، فيما أصاب صاروخ منزلا بشكل مباشر في عسقلان .

وكانت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية في غزة، أعلنت في بيان مقتضب لها، أنها بدأت بقصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية بعشرات الصواريخ، ردا على الهجوم الإسرائيلي، أمس، على جنوبي القطاع.

ويأتي التصعيد الحالي إثر الحادث الذي وقع أمس، حينما تسللت قوة خاصة من جيش الاحتلال جنوبي قطاع غزة، وأدى اشتباكها مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى استشهاد 7 منهم، ومقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر.

وأفادت مصادر محلية أن طائرات استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخاً تحذيرياً على مبنى الكلية الجامعية في حي تل الهوا غرب مدينة غزة، وأوقع أضرار في المكان.

وقصف الطيران الحربي مواقعاً وأراض زراعية وفارغة في مدينة غزة ووسط وشمال وجنوب القطاع، بعدد من الصواريخ والقذائف المدفعية.

وما زال الطيران الحربي الإسرائيلي يجوب أجواء القطاع وعلى ارتفاعات منخفضة.

يتبع ...