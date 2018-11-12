روسيا تحذر من مواجهة دامية في قطاع غزة

وطن-وكالات: عبرت وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو العميق إزاء تصعيد التوتر بين قطاع غزة ودولة الاحتلال، داعية الطرفين إلى العودة على الفور إلى نظام وقف إطلاق النار.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الاثنين إلى التصعيد الحاد للتوتر حول قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، سببها "اقتحام القوات الخاصة الإسرائيلية للأرض الفلسطينية"، أي القطاع.

ووصفت موسكو هذا التصعيد بـ"الخطير"، محذرة من احتمال استئناف "المواجهة العسكرية الواسعة النطاق حول القطاع، ما يهدد بسقوط المزيد من الضحايا من الطرفين، والانهيار النهائي للوضع الإنساني هناك".

ودعت الخارجية الروسية إلى "العودة على الفور إلى النظام الثابت لإطلاق النار وضبط النفس واتخاذ خطوات لمنع تكرار حالات المواجهة التي لديها عواقب لا يمكن التنبؤ بها".

وشددت الخارجية الروسية على أن الخروج من دوامة العنف يتطلب إعادة الوحدة الفلسطينية واستئناف العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.

وقدرت الخارجية الروسية جهود الوساطة التي تبذلها مصر في مسار التهدئة.

(روسيا اليوم)