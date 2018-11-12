مناقشة كتاب "أدب السجون في مصر وسوريا والعراق" في متحف درويش

رام الله-وطن: أقيمت، مساء اليوم الاثنين، ندوة أدبية نوقش خلالها كتاب "أدب السجون في مصر وسوريا والعراق، الحرية والرقيب" للباحثة الفلسطينية لينا حبيب الشيخ حشمة، في متحف محمود درويش برام الله.

وقدّم الكاتبة والكتاب وحاورها المحامي حسن عبادي، الذي قدم قراءة في الكتاب، وطرح مجموعة من نماذج الرواية العربية التي تتحدث عن السجون كمقدمة للقراءة في الكتاب موضوع الندوة، وقال: إن البحث تميز باتباعه المعايير العلمية، فيما قالت حشمة إن الكتاب نسخة معدلة عن أطروحتها للدكتوراه.

وأضافت الكاتبة حشمة، "لعل الكتابة عن السجون وجع لكن الصمت عنها أكثر وجعا فهو أدب ثائر في وجه من يصادر الحرية".

ورصدت الباحثة في الكتاب 102 حالة لأدباء مصريين، و102 حالة لأدباء سوريين، و121 لأدباء عراقيين، و 72 لكاتبات نساء، مستخدمةً 34 رواية من أدب السجون، و262 مرجعاً عربياً و5 مراجع عبرية، و123 موقعاً إلكترونياً و86 مرجعاً باللغة الإنجليزية.

ويقع الكتاب في 488 صفحة من القطع المتوسط، وصدر عن "مجمع القاسمي للغة العربية" في باقة الغربية، و"مكتبة كل شيء" في حيفا، وصممه وأخرجه فنياً سائدة أبو الصغير، وصمّم غلافه حسام شايب، وهو أول دراسة جدية تتناول أدب السجون في العالم العربي على هذا المستوى.

يذكر أن حشمة حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة حيفا بالأدب الحديث، وهي مواليد عام 1976 في شفا عمرو داخل أراضي الـ48.