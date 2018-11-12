غرفة المقاومة المشتركة: عملية استهداف حافلة جنود الاحتلال بصاروخ كورنيت مصورة

غزة-وطن: أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، استهداف حافلة لجنود الاحتلال شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت الغرفة في بيان صحافي مساء الإثنين وصل وطن : إن الهجوم أدى لمقتل وإصابة من كان بداخل الحافلة من الجنود.

وأضافت: "تمكن مجاهدونا في تمام الساعة 04:32 من مساء اليوم الاثنين الموافق 12/11/2018م من استهداف حافلةٍ صهيونيةٍ تقل عدداً من جنود الاحتلال في منطقة أحراش مفلاسيم شرق جباليا بصاروخٍ موجهٍ من طراز "كورنيت"، ما أدى إلى إصابتها بشكلٍ مباشرٍ واشتعال النيران فيها ومقتل وإصابة من كان بداخلها”.

وتابعت: "تأتي هذه العملية البطولية رداً على الجريمة الصهيونية الغادرة التي وقعت شرق خانيونس مساء أمس واستشهد خلالها 7 من مجاهدينا الأبطال".