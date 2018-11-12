الديمقراطية تستنكر قصف الاحتلال لفضائية الأقصى بغزة

غزة-وطن: استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على قصف قناة الاقصى الفضائية واصفة ذلك بجريمة ترتكب بحق وسائل الاعلام الفلسطينية.

ووجهت الجبهة الديمقراطية في بيان لها وصل وطن، الدعوة للاتحاد الدولي للصحفيين لادانة هذه الجريمة ضد حرية الرأي والتعبير، وضرورة التدخل لوقفها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمل الإعلامي في فلسطين.

ورأت الديمقراطية أن هذا التعدي على فضائية الاقصى هو بمثابة اعتداء وحشي يجب عدم السكوت عليه، ويستدعي التحرك على كافة الصعد العربية والدولية ومختلف الجهات المعنية لمحاسبة الاحتلال على جرائمة الغير مبررة ضد العمل الإعلامي في فلسطين.

وأكدت الجبهة الديمقراطية على أن هذا العدوان على فضائية الأقصى لن يثني وسائل الإعلام الفلسطينية عن نقل رواية شعبنا وإظهار جرائم الاحتلال امام المجتمع الدولي وتعريته أمام العالم.