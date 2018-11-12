حزب الشعب يدعو لتحرك عاجل لوقف العدوان على قطاع غزة

رام الله-وطن: دعا حزب الشعب الفلسطيني مساء الإثنين إلى تحرك عاجل على مختلف المستويات لوقف مجازر الاحتلال في قطاع غزة.

وقال حزب الشعب، في بيان صحفي وصل وطن: إن" العدوان الوحشي الغادر الذي تشنه دولة دولة الاحتلال وقيام طيرانها بالقصف المتواصل على كافة مناطق قطاع غزة مستهدفة ابناء شعبنا البطل مما ادى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى وتدمير البيوت والمؤسسات بما فيها مقر فضائية الأقصى، ان هذا العدوان والمتوقع تصعيده حسب قرارات حكومة الاحتلال يؤكد مرة اخرى على الطبيعة الفاشية لدولة الاحتلال، وهي ماضية وبدعم كامل من الولايات المتحدة الامريكية في عدوانها البربري ضد شعبنا الفلسطيني في كل زمان ومكان".

وشدد الحزب في بيانه الصحفي، أن الرد على هذا العدوان يتطلب تنحية كافة التباينات الداخلية والتوحد في مواجهة العدوان ومقاومته بكافة السبل والوسائل .

ودعا الحزب القيادة الفلسطينية للتحرك العاجل على كافة المستويات الإقليمية والدولية بما في ذلك دعوة مجلس الأمن لاجتماع عاجل للضغط على دولة الاحتلال وإجباره على وقف عدوانه ومجازره ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وكل مكان.