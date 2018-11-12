نقابة الصحفيين: قصف فضائية الأقصى جريمة بحق الاعلام الفلسطيني

رام الله-وطن: أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشدة قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمقر فضائية الأقصى، وقالت إن "هذا الاستهداف الهمجي يعتبر جريمة حقيقية بحق الإعلام الفلسطيني كافة" .

وطالبت النقابة، في بيان لها وصل وطن مساء اليوم: كافة الزملاء الصحفيين بالتضامن مع زملائهم في فضائية الأقصى، أمام هذه الجريمة، وتوفير كافة الإمكانيات للزملاء بالفضائية للقيام برسالتهم الإعلامية .

ودعت الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، إلى إدانة هذه الجريمة المستمرة بحق الإعلام الفلسطيني، والتدخل من أجل وقفها على الفور، محذرة الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في هذه الجريمة البشعة بحق إعلامنا الفلسطيني .

وشددت النقابة على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين وعدم إفلاتهم من العقاب.