طائرات الاحتلال تدمر عمارة سكنية وسط غزة

غزة-وطن: دمّرت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، عمارة سكنية في حي النصر وسط مدينة غزة.

وقال شهود عيان: "إن طائرات الاحتلال من نوع أف 16"، دمرت عمارة الرحمة المكونة من ثلاث طبقات في شارع العيون بحي النصر غرب مدينة غزة وسوتها بالأرض".

وسبق تدمير العمارة السكنية، قصفها بعدة صواريخ من طائرات الاستطلاع.

ولم يبلغ حتى الآن عن وقوع اصابات في صفوف المواطنين، في حين وقعت أضرار مادية كبيرة في منازل المواطنين المجاورة، وحالة من الخوف والهلع أصابت المواطنين لا سيما صغار السن منهم.

وكانت الطائرات الحربية دمرت قبل ذلك، منزلين في جنوب قطاع غزة وسوتهما بالأرض، وما تزال طائرات الاحتلال تحلق بكثافة في أجواء قطاع غزة.