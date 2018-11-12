التربية والتعليم تقرر تعطيل الدارسة غدا الثلاثاء في قطاع غزة

غزة-وطن: قررت وزارة التربية والتعليم تعطيل الدارسة غدا الثلاثاء في مدارس وجامعات قطاع غزة بسبب عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

واكد وكيل وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة محمود ثابت إن: الوزارة قررت تعطيل الدارسة غدا الثلاثاء في مدارس وجامعات قطاع غزة بسبب احداث القصف الإسرائيلي حفاظا على سلامة الطلبة.

هذا وأعلنت جامعة الإسراء مساء اليوم، عن تعليق الدوام الرسمي يوم غدٍ الثلاثاء إدارياً وأكاديمياً بسبب الأوضاع الحالية التي يشهدها قطاع غزة.

وفي ذات السياق، أعلنت الجامعات في غزة تعليق الدوام بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في القطاع.