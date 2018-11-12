أبو عبيدة يهدد: مليون صهيوني سيدخلون بدائرة صواريخنا إذا تمادى الاحتلال بعدوانه

غزة-وطن: اكدّ المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكري المسلح لحركة "حماس" أبو عبيدة، أن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في حالة تشاور جدي لتوسيع دائرة النار.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له عبر تويتر، إنّ "عسقلان ستكون البداية ونحو مليون صهيوني سيكونون بانتظار الدخول في دائرة صواريخنا إذا كان قرار العدو هو التمادي في العدوان".

وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، أعلنت أنها توسع دائرة قصفها رداً على عدوان الاحتلال على المنازل والمؤسسات المدنية وإذا تمادى الاحتلال في عدوانه فإنها ستقوم بتوسيع دائرة النار بشكل أكبر.