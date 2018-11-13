ارتفاع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال على غزة

غزة- وطن: ارتفع عدد الشهداء جراء القصف الاسرائيلي على قطاع غزة منذ مساء امس الى 4 شهداء واكثر من 15 اصابة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة، اشرف القدرة، فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الشاب موسى إياد علي عبد العال (22 عاما)، متأثرا بجرح أصيب بها مساء أمس الاثنين بقصف إسرائيلي لمجموعة مواطنين شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أنه باستشهاده يرتفع عدد الشهداء خلال العدوان المتواصل منذ يومين، إلى 11 شهيدا، إضافة إلى عشرات الإصابات بعضها في حالة الخطر.

وفي ذات السياق، واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، غاراتها مستهدفة أماكن متفرقة في قطاع غزة.

وواصلت المقاومة الفلسطينية ضرب مستوطنات الاحتلال بالصواريخ ردا على جريمة الاغتيال التي نفذتها قوة خاصة شرق خانيونس، ما أسفر عن متقل اسرائيليين واصابة اكثر من 70 شخص باصابات مختلفة.

وطالب الاحتلال المستوطنين البقاء في الملاجئ وعدم التجمع.

وشهد اليوم الأول إطلاق أكثر من 400 صاروخ صوب المستوطنات ما أسفر عن إصابة نحو 100 إسرائيلي معظمهم بالهلع، فيما لحقت أضرار مادية بالغة بممتلكات المستوطنين، وانتشرت عشرات مقاطع الفيديو والصور التي توثق سقوط الصواريخ وهرب المستوطنين.