الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

رام الله - وطن: شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب المريض بـ"الكِلى" محمد علي طقاطقة (18 عاماً) من منزله في بلدة بيت فجار جنوب شرق بيت لحم.

و تعرض حاجز الكونتينر التابع للاحتلال شرق بيت لحم لإطلاق نار من سيارة مسرعة وانسحبت من المكان.

واعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس الأسير المحرر توفيق الشلبي، على حاجز عسكري طيار أقاموه قرب مدينة جنين.

كما اعتقلت فجر اليوم الشاب محمد إبراهيم درويش بعد اقتحام وتفتيش منزله في بلدة العيسوية شمال شرق القدس ، والعبث بمحتوياته، كما شرعت بتفتيش العديد من الشبان والمركبات بالبلدة.