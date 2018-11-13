تعطيل الدوام في الوزارات والمدارس والجامعات بغزة جراء تواصل العدوان

غزة- وطن: تقرّر تعطيل الدراسة الثلاثاء، في مختلف المؤسسات الحكومية والوزارات والمؤسسات الخاصة والمدارس والجامعات في قطاع غزّة، جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأنه تقرر فجر اليوم، تعليق الدوام الحكومي في الوزارات كافة بقطاع غزة ماعدا المستشفيات وعيادات الرعاية الأولية وجهات تقديم الخدمة المباشرة للجمهور.

كما أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم زياد ثابت أمس الاثنين، عن تعطيل الدوام في جميع المدارس الحكومية، للحفاظ على حياة الطلاب، بينما أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) عن تعطيل الدوام في مدارسها أيضًا.

وفي السياق، أعلنت جامعات الإسلامية والأقصى والأزهر وفلسطين عن تعطيل الدوام الرسمي فيها، وتأجيل الاختبارات النصفية.