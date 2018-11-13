مصطفى البرغوثي: اسرائيل يجب أن تحاسب على جرائمها في غزة

رام الله- وطن: وصف مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الحكومة الاسرائيلية أنها كالمجرم الذي اعتاد الهروب من العقاب بسبب النفاق الذي يمارس على الصعيد الدولي والتنكر للقوانين الدولية.

وقال البرغوثي إن الاعتداءات الإجرامية الأخيرة بما في ذلك قصف بيوت المدنيين ومؤسسات اعلامية مدنية كقناة واذاعة الاقصى، بعد التسلل بقوات خاصة متنكرة بملابس نساء مدنية، يمثل جرائم جديدة لم تكن لتحدث لو قامت محكمة الجنايات الدولية بواجبها في محاسبة اسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبت عام 2014، ولو لم تواصل الادارة الأمريكية تشجيعها ودعمها المطلق للمعتدين، وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد البرغوثي ان من حق الشعب الفلسطيني، وقواه، مقاومة الاعتداءات الإسرائيلية وصدها بكل الوسائل فالمقاومة حق مشروع في القانون الدولي لكل الشعوب التي تدافع عن نفسها، وعن أرضها، وتكافح لتحقيق حريتها من الاحتلال.

وأشار الى ان الحكومة الإسرائيلية تواجه الفشل تلو الآخر وتحاول التغطية على ذلك بهدر دماء الفلسطينيين