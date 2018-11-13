مرسوم رئاسي بتعيين 7 قضاة جدد

رام الله-وطن: أصدر الرئيس محمود عباس، مرسوماً رئاسياً بتعيين سبعة قضاة صلح جدد، بعد تنسيب من مجلس القضاء الأعلى.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان له وصل وطن: جاء هذا التعيين ضمن توجيهات وسياسات مجلس القضاء الأعلى وبجهود حثيثة من قبل رئيسه المستشار عماد سليم سعد، الساعية إلى رفد جهاز القضاء بقضاة جدد من أجل الإرتقاء بالعمل القضائي وتخفيف العبء عن السادة القضاة والذي بدورة يساعد في تقصير أمد التقاضي وسرعة البت في القضايا أمام المحاكم .

وبدوره أعرب المستشار سعد عن شكره للرئيس محمود عباس لاهتمامه ورعايته ودعمه المتواصل للجهاز القضائي.