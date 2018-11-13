القاء القبض على المطلوب الأول في محافظة جنين

جنين-وطن: أعلن جهاز المخابرات العامة في محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، عن أن الجهاز تمكن من إلقاء القبض على المطلوب الأول والأخطر قضائيا في محافظة جنين بعد ملاحقة لفترة طويلة .

وقالت دائرة العلاقات العامة والإعلام في جهاز المخابرات بحسب"وفا"، إن إلقاء القبض على هذا الشخص جاء في إطار متابعة وملاحقة من الجهاز وتم إلقاء القبض عليه وبجهود مع المؤسسة الأمنية وهو مطلوب للعدالة منذ فترة طويلة.

وأضافت، نجح الجهاز وبالتعاون مع المؤسسة الأمنية بعد عمليات رصد وتحرٍ حثيثة من رصد هذا المطلوب، إلى أن انتهى الأمر بضبطه، مؤكدة أن جهاز المخابرات يقدم كل ما هو ممكن للحفاظ على الأمن والنظام، ولملاحقة الهاربين من وجه العدالة .

وأضاف الجهاز، أن المعتقل متهم بإطلاق النار على المواطنين وترويعهم والإخلال بالنظام والقانون .

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