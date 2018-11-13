وزير الصحة يعلن تسيير قافلة أدوية إلى قطاع غزة

رام الله- وطن: أعلن وزير الصحة جواد عواد إرسال قافلة أدوية من مستودعات الوزارة بنابلس إلى مستودعاتها في قطاع غزة، وذلك بتعليمات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمدالله.

وأضاف الوزير عواد في بيان صحفي مقتضب، صباح اليوم الثلاثاء، أنه يجري العمل حالياً على تجهيز قافلة الأدوية لتصل إلى قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، موضحا أن القافلة ستضم أدوية خاصة بحالات الطوارئ وغرف العمليات والأمراض المزمنة ومواد مخبرية وتجهيزات خاصة ببنوك الدم.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جديداً على قطاع غزة منذ عصر أمس ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين وتدمير مقر قناة الأقصى الفضائية وبنايات سكنية وأراض خالية ومواقع للمقاومة.